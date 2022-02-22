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"Час настав": Кулеба про введення Заходом санкцій проти Росії

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прийшов час до введення Заходом санкцій проти РФ. Він наголосив, що російська влада вже зробила всі кроки для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час відеозвернення.

"Наша позиція дуже чітка - потрібно застосовувати санкції проти Росії, час настав", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що зараз головним є те, це коли і які санкцій будуть застосовані.

"Попри, безумовно, шквал емоцій ми зараз зосереджені на ключовому: на тому, щоб були ухвалені рішення, необхідні для стримування Росії. Я сьогодні вночі провів кілька телефонних розмов із держсекретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії, з керівником зовнішньої політики ЄС. Ключова тема була санкції", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Після чого в британському МЗС заявили, що Росія не залишиться безкарною після рішення про визнання "ЛДНР".

Додамо, сьогодні Британія розпочала екстрене урядове засідання щодо введення санкцій проти РФ.

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