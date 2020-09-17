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Зеленский анонсировал реформы для получения ПДЧ для НАТО

Львовская область, Четверг 17 сентября 2020 12:52
Зеленский анонсировал реформы для получения ПДЧ для НАТО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вооруженные силы Украины должны активизировать реформы с целью получения Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Реформы должны пройти в ближайшее время.

Об этом в ходе рабочего визита во Львовскую область на международные военные учения Rapid Trident-2020 заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что на этой неделе утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.

"… согласно которой членство НАТО является стратегическим курсом государства Украина. Теперь быстро мы должны достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий для членства в НАТО", - добавил Зеленский.

Володимир Зеленський бере участь у відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020 на Львівщині.

Володимир Зеленський бере участь у відкритті військових навчань Rapid Trident – 2020 на Львівщині.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 17 вересня 2020 р.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина рассказала, что ситуация на Донбассе не препятствует вступлению Украины в НАТО.

Также сообщалось, что Украина создаст центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами при НАТО.

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