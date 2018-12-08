Смолий: Украина должна за 2 года выплатить около 12 млрд долларов госдолга

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

По словам главы НБУ, без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования

Украина в 2019-2020 годах должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Смолия изданию Vox Ukraine.

Смолий отметил, что в 2019-2020 гг. Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов, включая процентные платежи.

"И без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: средствам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованное", - сказал глава Нацбанка.

Он также отметил, что НБУ рассчитывает, что заседание совета директоров Международного валютного фонда по вопросу выделения Украине кредита должно состояться до Рождественских праздников.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2018 года составлял 2 093,08 млрд грн или 74,32 млрд долларов.

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что колебания курса на 1 гривну увеличивает госдолг более чем на 40 млрд грн.

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 2017 года государственный долг Украины составил 76,31 млрд долларов. Таким образом, с начала года долг сократился на 1,99 млрд долларов.