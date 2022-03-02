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Время перейти к тотальному сопротивлению, - Резников призвал украинцев помогать военным

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 22:06
Время перейти к тотальному сопротивлению, - Резников призвал украинцев помогать военным Фото: Министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам и призвал их помогать военным и оказывать тотальное сопротивление оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

Уважаемые украинцы! 160 часов обороны. Россия не выдержала и принялась признавать потери.

Это произошло благодаря героизму наших защитников и защитниц. А также благодаря бойцам информационного фронта, прорвавшим информационную блокаду.

Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению! Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов.

Наши специальные подразделения – ССО, спецназ СБУ и Главное управление разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше.

Обращаюсь к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях. С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит оккупантов.

Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой.

Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным.

Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг, без приглашения по украинской земле, может стать для него последним.

Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны. Слава Украине!

Время перейти к тотальному сопротивлению, - Резников призвал украинцев помогать военным

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Победа будет за нами! Слава Украине!

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