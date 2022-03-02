Час перейти до тотального опору, - Резніков закликав українців допомагати військовим

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців і закликав їх допомагати військовим і чинити тотальний опір окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

Шановні українці! 160 годин оборони. Росія не витримала і почала визнавати втрати.

Це сталося завдяки героїзму наших захисників і захисниць. А також завдяки бійцям інформаційного фронту, які прорвали інформаційну блокаду.

Пора посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу. Пора перейти до тотального опору! Наша армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів.

Наші спеціальні підрозділи - ССО, спецназ СБУ і Головне управління розвідки – ефективно знищують російські війська на марші.

Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше подолає і вижене окупантів.

Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони слідують за колонами з бронетехнікою.

Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен яр у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок, без запрошення по українській землі, може стати для нього останнім.

Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втекти з нашої країни. Слава Україні!