За время операции "Страж стен" из Сектора Газа по Израилю выпустили более 4 тысяч ракет

Израильские военные отметили, что примерно 90% ракет, летевших на жилые районы, были перехвачены системами ПРО "Железный купол".

Отмечается, что лишь за первые десять дней операции Армии Израиля "Страж стен" по израильским городам было выпущено столько же ракет, сколько за полтора месяца операции "Нарушимая скала", которая проводилась летом 2014 года. Тогда на территории Израиля разорвались около 3700 ракет.

За 2020-й год по Израилю были выпущены лишь 168 ракет, около 80 из них были сбиты системой ПВО. Тогда пострадали 7 человек, никто не погиб.

С начала текущего обострения Израиль сообщает о 10 погибших, более 110 человек получили ранения.

Напомним, обострение ситуации между Израилем и палестинскими боевиками произошло 10 мая. Тогда из Сектора Газа выпустили сотни ракет по израильским городам. В ответ Армия Израиля начала операции "Страж стен".