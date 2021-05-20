Израиль подвергся третьему за неделю обстрелу с территории Ливана
Четыре ракеты были выпущены по Израилю с территории юга Ливана. Это стало третьим таким обстрелом менее чем за неделю.
Об этом сообщает AFP.
Ракеты были запущены из района Сур. Однако кто несёт за это ответственность, собеседник агентства не уточнил.
Израиль ответил артиллерийским огнём. По информации израильских военных, одну ракету удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны, три других, судя по всему, упали в незаселенных местах. Сообщений о пострадавших при обстрелах не поступало.
Напомним, Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада". Он обстреливал израильские города противотанковыми ракетами и был командиром более 15 лет.
Ранее сообщалось, что армия Израиля уничтожила террористов на юге Сектора Газа. Военные ударили по домам командиров группировки.