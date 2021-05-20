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За час операції "Страж стін" з Сектору Газа по Ізраїлю випустили понад 4 тисячі ракет

Автор: Ігор Литвиненко

Палестинські угруповання за час нового загострення в регіоні випустили по Ізраїлю близько 4070 ракет. 610 (15%) з них впали на території Сектора Газа.

Про це повідомляє Newsru.co.il з посиланням на прес-службу армії Ізраїлю.

Ізраїльські військові відзначили, що приблизно 90% ракет, що летіли на житлові райони, були перехоплені системами ПРО "Залізний купол".

Відзначається, що лише за перші десять днів операції армії Ізраїлю "Страж стін" по ізраїльських містах було випущено стільки ж ракет, скільки за півтора місяці операції "Порушна скеля", яка проводилася влітку 2014 року. Тоді на території Ізраїлю розірвалися близько 3700 ракет.

За 2020-й рік по Ізраїлю були випущені лише 168 ракет, близько 80 з них були збиті системою ППО. Тоді постраждали 7 осіб, ніхто не загинув.

З початку поточного загострення Ізраїль повідомляє про 10 загиблих, понад 110 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, загострення ситуації між Ізраїлем і палестинськими бойовиками сталося 10 травня. Тоді з Сектора Газа випустили сотні ракет по ізраїльських містах. У відповідь армія Ізраїлю почала операції "Страж стін".

Раніше РБК-Україна писало, що Ізраїль піддався третьому за тиждень обстрілу з території Лівану.

Також повідомлялося, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція проти ХАМАС продовжиться.

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