Армия Израиля уничтожила склад оружия в доме экс-министра юстиции Сектора Газы

Армии обороны Израиля перечислила несколько целей, которые были атакованы силами ВВС в секторе Газы . Одной из целей стал дом экс-министра юстиции и склад оружия, находившийся в нем.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ .

Также военные уничтожили объект военной инфраструктуры, находившийся в доме одного из командиров боевого крыла ХАМАС Ашрафа аль-Джабри в Хан-Юнисе.

Был ликвидировапн склад оружия, располагавшийся в доме одного из боевиков в городе Газа, объект военной инфраструктуры, располагавшийся в доме Мухаммада абу-Мустафы, командира спецподразделения "Нухба" "Бригад Изаддина аль-Касама" в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры, находившийся в доме командира батальона Восточного Рафаха Мухаммада Буаба и объект военной инфраструктуры в доме Усамы абу-Анзы, высокопоставленного боевика в иерархии ХАМАС в Хан-Юнисе.