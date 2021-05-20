Армия Израиля уничтожила склад оружия в доме экс-министра юстиции Сектора Газы
Армии обороны Израиля перечислила несколько целей, которые были атакованы силами ВВС в секторе Газы. Одной из целей стал дом экс-министра юстиции и склад оружия, находившийся в нем.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Также военные уничтожили объект военной инфраструктуры, находившийся в доме одного из командиров боевого крыла ХАМАС Ашрафа аль-Джабри в Хан-Юнисе.
Был ликвидировапн склад оружия, располагавшийся в доме одного из боевиков в городе Газа, объект военной инфраструктуры, располагавшийся в доме Мухаммада абу-Мустафы, командира спецподразделения "Нухба" "Бригад Изаддина аль-Касама" в Хан-Юнисе.
ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры, находившийся в доме командира батальона Восточного Рафаха Мухаммада Буаба и объект военной инфраструктуры в доме Усамы абу-Анзы, высокопоставленного боевика в иерархии ХАМАС в Хан-Юнисе.
Напомним, Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада". Он обстреливал израильские города противотанковыми ракетами и был командиром более 15 лет.
Ранее сообщалось, что армия Израиля уничтожила террористов на юге Сектора Газа. Военные ударили по домам командиров группировки.