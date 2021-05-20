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Армия Израиля уничтожила склад оружия в доме экс-министра юстиции Сектора Газы

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Сектор Газа, Четверг 20 мая 2021 04:46
Армия Израиля уничтожила склад оружия в доме экс-министра юстиции Сектора Газы Фото: ЦАХАЛ уничтожил склад оружия (Getthy Images)
Автор: Артур Родивилов

Армии обороны Израиля перечислила несколько целей, которые были атакованы силами ВВС в секторе Газы. Одной из целей стал дом экс-министра юстиции и склад оружия, находившийся в нем.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Также военные уничтожили объект военной инфраструктуры, находившийся в доме одного из командиров боевого крыла ХАМАС Ашрафа аль-Джабри в Хан-Юнисе.

Был ликвидировапн склад оружия, располагавшийся в доме одного из боевиков в городе Газа, объект военной инфраструктуры, располагавшийся в доме Мухаммада абу-Мустафы, командира спецподразделения "Нухба" "Бригад Изаддина аль-Касама" в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры, находившийся в доме командира батальона Восточного Рафаха Мухаммада Буаба и объект военной инфраструктуры в доме Усамы абу-Анзы, высокопоставленного боевика в иерархии ХАМАС в Хан-Юнисе.

Напомним, Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада". Он обстреливал израильские города противотанковыми ракетами и был командиром более 15 лет.

Ранее сообщалось, что армия Израиля уничтожила террористов на юге Сектора Газа. Военные ударили по домам командиров группировки.

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