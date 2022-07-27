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Во время обстрелов в Харьковском районе ранен мальчик и его отец

Фото: во время обстрелов в Харьковском районе ранен мальчик и его отец (иллюстрация/t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

В результате обстрелов в Харьковском районе в среду, 27 июля, получили травмы 12-летний мальчик и его 47-летний отец. Оба раненых были доставлены в больницы Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"Просим граждан не находиться без крайней необходимости на улицах, в случае объявления воздушной тревоги или угрозы артобстрела немедленно пройти в укрытие", - добавляют в сообщении.

Напомним, также россияне обстреляли Индустриальный район Харькова около 05:30 утра 27 июля. Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что было два "прилета" ракетами С-300. В результате обстрела пострадали шесть человек.

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Харьков