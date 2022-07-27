Терехов рассказал о последствиях утренних ударов по Харькову

Российские оккупанты утром 27 июля нанесли удар ракетами С-300 по Индустриальному району Харькова. В результате обстрела пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"По обстрелу Индустриального района. Все-таки есть раненые, шесть человек", - отметил мэр города.

По словам Терехова, сейчас всем пострадавшим от удара российских оккупантов медики оказывают помощь.

В то же время мэр Харькова рассказал, что был "прилет" в Новобаварський район. К счастью, там ни пострадавших, ни пожаров не зафиксировано. Однако, в одном из жилых домов в результате обстрела выбило окна.