Під час обстрілів в Харківському районі поранено хлопчика та його батька

Внаслідок обстрілів у Харківському районі у середу, 27 липня, отримали травми 12-річний хлопчик і його 47-річний батько. Обох поранених доставили до лікарень Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"Просимо громадян не перебувати без крайньої потреби на вулицях, у разі оголошення повітряної тривоги або загрози артобстрілу негайно пройти в укриття", - додають в повідомленні.
Нагадаємо, також росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова близько 05:30 ранку 27 липня. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що було два "прильоти" ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.
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