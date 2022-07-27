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Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова: применили C-300

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Харьков, Среда 27 июля 2022 05:50
Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова: применили C-300 Фото: Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты утром обстреляли Индустриальный район Харькова ракетами C-300.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как сообщается, было два "прилета".

"Спасатели уже на месте, разбирают завалы. По их словам жертв нет, но это пока только предварительная информация. Хотелось бы, чтоб так и было", - сообщил Терехов.

Напомним, в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов.

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