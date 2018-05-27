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Во время музыкального фестиваля в Великобритании скончались два человека, в больнице 15

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 18:36
Иллюстративное фото (facebook.com)
Иллюстративное фото (facebook.com)

Музыкальный фестиваль в Великобритании отменили из-за массового отравления

Организаторы танцевального музыкального фестиваля Mutiny Festival в английском Портсмуте приняли решение об отмене второго дня шоу после смерти 18-летней девушки и 20-летнего юноши, а также массовые жалобы на отравления. Об этом сообщает издание BBC.

В частности, сообщается, что двух посетителей фестиваля доставили в больницу, оба в результате скончались. Еще 15 человек пожаловались на недомогание и нуждались в лечении, в связи с чем были доставлены в больницу.

Полиция не считает смерть девушки и парня подозрительными. Также отмечается, что эти инциденты не связаны между собой. Причина их смерти не уточняется.

Медики заявили, что некоторые пациенты имели симптомы, связанные с употреблением наркотиков. В то же время они не подтвердили, что все, кто обратился за помощью, употребляли наркотические средства.

Напомним, как сообщалось ранее, на одной из улиц Лондона (Великобритания) троих человек облили неизвестным токсическим веществом, после чего потерпевшие попали в больницу.

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Теги публикации: Великобритания, наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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