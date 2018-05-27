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Під час музичного фестивалю у Великобританії померли дві людини, в лікарні 15

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 18:36
Ілюстративне фото (facebook.com)
Ілюстративне фото (facebook.com)

Музичний фестиваль у Великобританії скасували із-за масового отруєння

Організатори танцювального музичного фестивалю Mutiny Festival в англійській Портсмуті прийняли рішення про скасування другого дня шоу після смерті 18-річної дівчини та 20-річного юнака, а також масові скарги на отруєння. Про це повідомляє видання BBC.

Зокрема, повідомляється, що двох відвідувачів фестивалю доставили в лікарню, обидва в результаті померли. Ще 15 осіб поскаржилися на нездужання і потребували лікування, у зв'язку з чим були доставлені в лікарню.

Поліція не вважає смерть дівчини і хлопця підозрілими. Також наголошується, що ці інциденти не пов'язані між собою. Причина їх смерті не уточнюється.

Медики заявили, що деякі пацієнти мали симптоми, пов'язані з вживанням наркотиків. В той же час вони не підтвердили, що всі, хто звернувся за допомогою, вживали наркотичні засоби.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, на одній з вулиць Лондона (Великобританія) трьох осіб облили невідомою токсичною речовиною, після чого потерпілі потрапили до лікарні.

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Теги публікації: Великобритания, наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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