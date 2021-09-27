Не только во время локдауна: Рудык назвала стратегические предложения "Голоса" для поддержки предпринимателей

Кабмин использует предложения партии "Голос" о работе вакцинированных украинцев во время карантина, но предприниматели нуждаются в более системной поддержке как во времена локдауна, так и в целом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог лидера партии "Голос" Киры Рудык на " Левом берегу ".

"Мы приветствуем, что правительство уже использует некоторые наши предложения. Но этого недостаточно, чтобы поддержать предпринимателей и побудить экономику к более быстрому восстановлению. Государство должно выступить с последовательной и системной программой поддержки экономики, не создавать проблем для бизнеса (точнее, не ухудшать уже созданные коронавирусные вызовы), а также понимать, что без поддержки людей дела экономическое развитие блокируется", - отмечает депутат.

"Голос" разработал план поддержки бизнеса, который, по словам Киры Рудык, содержит несколько несложных шагов:

перенаправить 10 млрд гривен для поддержки предпринимателей. Этого хватит, чтобы предоставить финансирование тем, чье дело может не пережить локдаун;

принять законопроект "Голоса" №5132, который предусматривает продление моратория на проверки бизнеса и освобождает от уплаты ЕСВ предпринимателей, которые вынуждены ограничить свою работу во время нокдаунов;

не принимать законопроект №5600, который фактически является финансовым террором для украинцев. Зато есть альтернатива - законопроект "Голоса" №5600-1, который гарантирует равные налоговые правила для всех и отменяет налоговые льготы для олигархического бизнеса и монополий;

долгосрочное снижение налогового давления на предпринимателей и наемных работников. Речь идет о налогах на доходы физических лиц, ЕСВ и снижение налога на труд с 41,5% до 35%.

"Украинские чиновники и депутаты монобольшинства воспринимают малый и средний бизнес, как бесконечный источник денег для своих проектов и прихотей. Но только поддержка предпринимателей позволит не только преодолеть последствия коронавируса, но и сформирует фундамент для долгосрочного экономического развития и высокого уровня жизни украинцев", - резюмирует лидер партии "Голос".