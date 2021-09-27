Не лише під час локдауну: Рудик назвала стратегічні пропозиції "Голосу" для підтримки підприємців

Кабмін використовує пропозиції партії "Голос" про роботу вакцинованих українців під час карантину, але підприємці потребують більш системної підтримки як у часи локдауну, так і в цілому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог лідера партії "Голос" Кіри Рудик на " Лівому березі ".

"Ми вітаємо, що уряд вже використовує деякі наші пропозиції. Але цього недостатньо, щоб підтримати підприємців та спонукати економіку до більш швидкого відновлення. Держава має виступати з послідовною та системною програмою підтримки економіки, не створювати проблем для бізнесу (точніше, не погіршувати вже створені коронавірусом виклики), а також розуміти, що без підтримки людей справи економічний розвиток буде заблоковано", - наголошує депутат.

"Голос" розробив план підтримки бізнесу, який, за словами Кіри Рудик, містить кілька нескладних кроків:

перенаправити 10 млрд гривень для підтримки підприємців. Цього вистачить, щоб надати фінансування тим, чия справа може не пережити локдаун;

ухвалити законопроект "Голосу" №5132, який передбачає продовження мораторію на перевірки бізнесу і звільняє від сплати ЄСВ підприємців, які змушені обмежити свою роботу під час нокдаунів;

не ухвалювати законопроект №5600, який фактично є фінансовим терором для українців. Натомість є альтернатива - законопроект "Голосу" №5600-1, який гарантує рівні податкові правила для всіх і скасовує податкові пільги для олігархічного бізнесу та монополій;

довгострокове зниження податкового тиску на підприємців та найманих працівників. Йдеться про податки на доходи фізичних осіб, ЄСВ і зниження податку на працю з 41,5% до 35%.



"Українські урядовці та депутати монобільшості сприймають малий та середній бізнес, як нескінченне джерело грошей для своїх проектів та забаганок. Але лише підтримка підприємців дозволить не тільки подолати наслідки коронавірусу, а й сформує фундамент для довгострокового економічного розвитку та високого рівня життя українців", - підсумовує лідер партії "Голос".