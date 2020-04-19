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Во время карантина прекратился процесс перехода приходов в ПЦУ, - Епифаний

Новости » Общество     19.04.2020 - 13:31
Во время карантина прекратился процесс перехода приходов в ПЦУ, - Епифаний
Фото: Епифаний (РБК-Украина)

По его словам, сейчас ПЦУ насчитывает более семь тысяч приходов по всей Украине

Во время карантина переходы церковных приходов к Православной церкви Украины (ПЦУ) не происходят. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас ПЦУ насчитывает более семь тысяч приходов по всей Украине, но сейчас это количество не увеличивается из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом.

"Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. Для этого на время карантина не будет переходу, не будет собраний. Потому что для того, чтобы общество определилась, нужно провести общее собрание прихода", - пояснил Епифаний.

При этом он не стал прогнозировать, как может измениться динамика переходов в ПЦУ после карантина, во время которого Украинская православная церковь Московского патриархата не отменяла массовых богослужений, в отличие от ПЦУ.

"Я думаю, что наши граждане мудрые, они все проанализируют, что происходит сейчас, и будут принимать соответствующие решения", - сказал Епифаний.

Напомним, сегодня в Украине православные отмечают один из главных христианских праздников - Пасху. В этом году он не проходит традиционно из-за пандемии коронавируса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в случае несоблюдения карантинных ограничений в период Пасхальных праздников количество зараженных коронавирусом в Украине может вырасти до 10% населения.

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