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Під час карантину припинився процес переходу парафій в ПЦУ, - Єпіфаній

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 13:31
Під час карантину припинився процес переходу парафій в ПЦУ, - Єпіфаній
Фото: Єпіфаній (РБК-Україна)

За його словами, зараз ПЦУ налічує понад сім тисяч парафій по всій Україні

Під час карантину переходи церковних парафій до Православної церкви України (ПЦУ) не відбуваються. Про це повідомив глава ПЦУ Єпіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, зараз ПЦУ налічує понад сім тисяч парафій по всій Україні, але зараз ця кількість не збільшується через карантинних обмежень, пов'язаних з коронавірусів.

"Зараз ми намагаємося робити все, щоб не було скупчення людей. Для цього на час карантину не буде переходу, не буде зборів. Тому що для того, щоб суспільство визначилася, потрібно провести загальні збори парафії", - пояснив Єпіфаній.

При цьому він не став прогнозувати, як може змінитися динаміка переходів в ПЦУ після карантину, під час якого Українська православна церква Московського патріархату не скасовувала масових богослужінь, на відміну від ПЦУ.

"Я думаю, що наші громадяни мудрі, вони все проаналізують, що відбувається зараз, і будуть приймати відповідні рішення", - сказав Єпіфаній.

Нагадаємо, сьогодні в Україні православні відзначають одне з головних християнських свят - Великдень. У цьому році він не проходить традиційно через пандемію коронавірусу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що в разі недотримання карантинних обмежень в період Великодніх свят кількість заражених на коронавірус в Україні може вирости до 10% населення.

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