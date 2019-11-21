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Во время испытаний SpaceX ракеты для полетов на Марс произошел взрыв

Новости » Hi-tech     21.11.2019 - 16:22
Во время испытаний SpaceX ракеты для полетов на Марс произошел взрыв
Фото: космический корабль Starship (TechCrunch)

Тестовая модель ракеты Starship разорвалась при повышении давления

В США во время испытаний SpaceX ракеты Starship, на которой планируют осуществлять полеты на Марс, произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что целью испытания было выявление максимально допустимого уровня давления в системах. В результате взрыва от ракеты отделились некоторые элементы конструкции, хотя сам корабль полностью не был разрушен.

"Цель испытания состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным. Никто не пострадал, и это не серьезная неудача", - сообщили в SpaceX.

Глава компании Илон Маск заявил, что этот прототип ракеты может больше не использоваться.

"Это имело определенную ценность как производственный опыт, но конструкция полетной версии будет совершенно другой", - заявил Маск.

Напомним, в сентябре SpaceX презентовала ракету Starship, которая способна перевозить 100 человек и более 100 тонн багажа. По словам Маска, новый космический корабль должен был совершить испытательный в ближайшие несколько месяцев. Корабль планировали поднять на высоту 19,8 тыс. километров и вернуть обратно на Землю.

Также РБК-Украина писало, что по словам Маска, чтобы создать колонию на Марсе SpaceX потребуется построить и запустить около 1000 космических кораблей в течение 20 лет.

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