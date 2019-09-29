SpaceX представила ракету для полетов на Марс

Фото: космический корабль Starship (TechCrunch)

Ракета может доставлять грузы на Луну и Марс

Американская космическая компания SpaceX представила космический корабль Starship, который способен осуществлять полеты на Луну, Марс и другие планеты Солнечной системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, новый космический корабль представил основатель компании Илон Маска на стартовом комплексе в Техасе. В компании заявили, что Starship способен перевозить людей и грузы на любую планету Солнечной системы. Главной его особенностью является то, что он может быть использован несколько раз.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Отмечается, что Starship способен перевозить 100 человек и более 100 тонн багажа. По словам Маска, новый космический корабль совершит свой первый испытательный полет уже за один-два месяца. Корабль планируют поднять на высоту 19,8 тыс. километров и вернуть обратно на Землю.

Напомним, ранее Илон Маск анонсировал первый орбитальный полет нового космического корабля Starship. Основатель компании SpaceX отмечал, что выход корабля на орбиту произойдет не раньше октября.

Добавим, 25 июля на площадке для испытаний космического корабля Starship произошел пожар. Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко, штат Флорида.