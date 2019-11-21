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Під час випробувань SpaceX ракети для польотів на Марс стався вибух

Новини » Hi-tech     21.11.2019 - 16:22
Під час випробувань SpaceX ракети для польотів на Марс стався вибух
Фото: космічний корабель Starship (TechCrunch)

Тестова модель ракети Starship розірвалася при підвищенні тиску

У США під час випробувань SpaceX ракети Starship, на якій планують здійснювати польоти на Марс, стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Повідомляється, що метою випробування було виявлення максимально допустимого рівня тиску в системах. В результаті вибуху від ракети відокремилися деякі елементи конструкції, хоча сам корабель повністю не був зруйнований.

"Мета випробування полягало в тому, щоб максимально підвищити тиск в системах, тому результат не був цілком несподіваним. Ніхто не постраждав, і це не серйозна невдача", - повідомили в SpaceX.

Глава компанії Ілон Маск заявив, що цей прототип ракети може більше не використовуватися.

"Це мало певну цінність як виробничий досвід, але конструкція польотної версії буде зовсім інший", - заявив Маск.

Нагадаємо, у вересні SpaceX презентувала ракету Starship, яка здатна перевозити 100 чоловік і більше 100 тонн багажу. За словами Маска, новий космічний корабель повинен був здійснити випробувальний в найближчі кілька місяців. Корабель планували підняти на висоту 19,8 тис. кілометрів і повернути назад на Землю.

Також РБК-Україна писало, що за словами Маска, щоб створити колонію на Марсі SpaceX потрібно побудувати і запустити близько 1000 космічних кораблів протягом 20 років.

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