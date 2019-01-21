Во время голосований ВР в 2018 году "кнопкодавили" 140 нардепов

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

140 народных депутатов "кнопкодавили" 1270 раз во время голосований парламента

По меньшей мере 140 народных депутатов "кнопкодавили" 1270 раз во время голосований парламента в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное движение "Честно".

Чаще всего нарушал голосование Антон Яценко из группы "Видродження" - 97 раз. Чаще всего на "кнопкодавстве" ловили представителей фракции "Блок Петра Порошенко" (475 раз), фракции "Народный фронт" (334 раз), группы "Видродження" (237 раз).

Фото (chesno.org)

Напомним, в ноябре по меньшей мере 77 нардепов "кнопкодавили" 352 раза во время голосований парламента. Чаще всего на "кнопкодавстве" ловили представителей фракции "Блок Петра Порошенко", а именно 163 раза; фракции "Народный фронт" - 97 раз и группы "Видродження" - 68 раз.

В первую пятерку "кнопкодавов" вошли - нардеп от БПП Андрей Шинькович, который за месяц нарушил правило личного голосования 18 раз, Андрей Река от НФ - 17 раз, Александр Бакуменко от БПП - 16 раз, а также Антон Киссе и Антон Яценко от "Видродження"- оба имеют по 15 нарушений за ноябрь.

РБК-Украина также писало, что в течение 2017 парламентского года 73 народных депутата были замечены в неличном голосовании на заседаниях ВР. В целом же было зафиксировано 265 случаев "кнопкодавства".