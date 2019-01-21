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Під час голосувань ВР в 2018 році "кнопкодавили" 140 нардепів

Новини » Політика    21.01.2019 - 15:21
Під час голосувань ВР в 2018 році "кнопкодавили" 140 нардепів
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

140 народних депутатів "кнопкодавили" 1270 разів під час голосувань парламенту

Щонайменше 140 народних депутатів "кнопкодавили" 1270 разів під час голосувань парламенту в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадський рух "Чесно".

Найчастіше порушував голосування Антон Яценко з групи "Відродження" - 97 разів. Найчастіше на "кнопкодавстві" ловили представників фракції "Блок Петра Порошенко" (475 разів), фракції "Народний фронт" (334 разів), групи "Відродження" (237 разів).

 

Фото (chesno.org)

Нагадаємо, в листопаді щонайменше 77 нардепів "кнопкодавили" 352 рази під час голосувань парламенту. Найчастіше на "кнопкодавстві" ловили представників фракції "Блок Петра Порошенко", а саме 163 рази; фракції "Народний фронт" - 97 разів і групи "Відродження" - 68 разів.

В першу п'ятірку "кнопкодавів" увійшли - нардеп від БПП Андрій Шинькович, який за місяць порушив правило особистого голосування 18 разів, Андрій Река від НФ - 17 разів, Олександр Бакуменко від БПП - 16 разів, а також Антон Кіссе та Антон Яценко від "Відродження"- обидва мають по 15 порушень за листопад.

РБК-Україна також писало, що протягом 2017 парламентського року 73 народних депутата були помічені в неособистому голосуванні на засіданнях ВР. Загалом же було зафіксовано 265 випадків "кнопкодавства".

 

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