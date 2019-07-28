Во время футбола в Одессе порядок будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей

Во время поединка за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" в Одессе общественный порядок и безопасность на стадионе "Черноморец" будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Правоохранители будут следить, чтобы болельщики не нарушали общепринятых норм поведения и действующего законодательства, а также оказывать помощь тем, кто в ней будет нуждаться.

В пресс-службе МВД отметили, что перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

Напомним, как писало РБК-Украина, все билеты на матч за Суперкубок Украины 2019 года между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе, распроданы. Таким образом, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.

Отметим, что стадион "Черноморец", который примет матч за Суперкубок в десятый раз в истории, может вместить 34 164 болельщика. Поединок "Динамо" - "Шахтер" начнется в 21:00.