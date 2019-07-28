ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во время футбола в Одессе порядок будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей

Новости » Общество    28.07.2019 - 17:02
Во время футбола в Одессе порядок будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей
Иллюстративное фото (facebook.com/gunp.odessa/)

В связи с возможными провокациями во время футбольного матча за Суперкубок Украины порядок будут обеспечивать 1,2 тысяч правоохранителей

Во время поединка за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" в Одессе общественный порядок и безопасность на стадионе "Черноморец" будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Правоохранители будут следить, чтобы болельщики не нарушали общепринятых норм поведения и действующего законодательства, а также оказывать помощь тем, кто в ней будет нуждаться.

В пресс-службе МВД отметили, что перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

Напомним, как писало РБК-Украина, все билеты на матч за Суперкубок Украины 2019 года между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", который состоится 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе, распроданы. Таким образом, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.

Отметим, что стадион "Черноморец", который примет матч за Суперкубок в десятый раз в истории, может вместить 34 164 болельщика. Поединок "Динамо" - "Шахтер" начнется в 21:00.

Динамо - Шахтер: где смотреть матч Динамо - Шахтер: анонс матча
Новости Украины ОдессаДинамоШахтерОдессаФутбол
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь