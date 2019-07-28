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Під час футболу в Одесі порядок будуть забезпечувати 1,2 тис. правоохоронців

Новини » Суспільство    28.07.2019 - 17:02
Під час футболу в Одесі порядок будуть забезпечувати 1,2 тис. правоохоронців
Ілюстративне фото (facebook.com/gunp.odessa/)

У зв'язку з можливими провокаціями під час футбольного матчу за Суперкубок України порядок будуть забезпечувати 1,2 тисяч правоохоронців

Під час поєдинку за Суперкубок України між "Динамо" і "Шахтарем" в Одесі громадський порядок і безпеку на стадіоні "Чорноморець" будуть забезпечувати 1,2 тис. правоохоронців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Правоохоронці слідкуватимуть, щоб вболівальники не порушували загальноприйнятих норм поведінки і чинного законодавства, а також надавати допомогу тим, хто її потребуватиме.

У прес-службі МВС зазначили, що перед початком матчу стадіон і прилеглу до нього територію вибухотехніки і кінологи перевірять на наявність небезпечних предметів.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, всі квитки на матч за Суперкубок України 2019 року між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем", який відбудеться 28 липня на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, розпродані. Таким чином, на матчі грандів українського футболу очікується аншлаг.

Зазначимо, що стадіон "Чорноморець", який прийме матч за Суперкубок в десятий раз в історії, може вмістити 34 164 вболівальника. Поєдинок "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться о 21:00.

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