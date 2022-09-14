Время для финального удара. Подоляк назвал необходимое Украине оружие, чтобы завершить войну

Украина нуждается в большем количестве вооружения для завершения войны. Настало время для финального удара по оккупантам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Время нанести финальный удар по Империи Зла", - добавил советник главы Офиса президента.

Для того, чтобы завершить войну и выгнать Россию с территории Украины, как объясняет Подоляк, необходимы:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуация на передовой напряженная, но наши воины ее полностью контролируют.

Между тем соответствующие комитеты Палаты представителей Конгресса США планируют провести секретные брифинги касаемо Украины в течение следующих двух недель.

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