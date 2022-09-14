Час для фінального удару. Подоляк назвав необхідну Україні зброю, аби завершити війну

Україна потребує більше озброєння для завершення війни. Настав час для фінального удару по окупантам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Час завдати фінального удару по Імперії Зла", - додав радник голови Офісу президента.

Для того, щоб завершити війну та вигнати Росію з території України, як пояснює Подоляк, необхідні:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ситуація на передовій напружена, але наші воїни її повністю контролюють.

Тим часом відповідні комітети Палати представників Конгресу США планують провести секретні брифінги щодо України протягом наступних двох тижнів.

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