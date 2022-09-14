ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Час для фінального удару. Подоляк назвав необхідну Україні зброю, аби завершити війну

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 18:55
Час для фінального удару. Подоляк назвав необхідну Україні зброю, аби завершити війну Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує більше озброєння для завершення війни. Настав час для фінального удару по окупантам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Для того, щоб завершити війну та вигнати Росію з території України, як пояснює Подоляк, необхідні:

  • MLRS, щоб руйнувати тилову логістику ворога;
  • танки та БТРи для звільнення територій;
  • ППО/ПРО для захисту нашої критичної інфраструктури;
  • безпілотники для продовження завдання точкових ударів по окупантах.

"Час завдати фінального удару по Імперії Зла", - додав радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ситуація на передовій напружена, але наші воїни її повністю контролюють.

Тим часом відповідні комітети Палати представників Конгресу США планують провести секретні брифінги щодо України протягом наступних двох тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Україна Російська Федерація
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
"Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Окупанти ховались за нашими спинами": репортаж зі звільнених Балаклії та Ізюма