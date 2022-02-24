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"Время действовать - прямо сейчас": Кулеба призвал мир остановить Путина

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на начало вторжения России в Украину. Он призвал мир остановить российскую военную агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы МИД.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и одержит победу. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - заявил министр.

Напомним, сегодня утром президент Путин объявил о начале военной операции против Украины.

После этого в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Под российскими обстрелами оказались и другие города Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, по каким объектам были нанесены ракетные удары.

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Владимир ПутинДмитрий КулебаВторжение России в Украину