Не время для дебатов. Германия призвала страны ЕС быть едиными в вопросе нефтяного эмбарго

Бербок считает, что сейчас не время для дебатов по вопросу введения запрета на импорт нефти из России.

"Наше единство как Евросоюза до сих пор было нашей силой", - подчеркнула она.

Также глава дипломатического ведомства Герамании выразила понимание по отношению к некоторым государствам-членам ЕС, которые предвидят возможные проблемы в связи с включением нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против России.