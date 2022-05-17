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Не время для дебатов. Германия призвала страны ЕС быть едиными в вопросе нефтяного эмбарго

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза должны придерживаться единой позиции по вопросу введения нефтяного эмбарго против России.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Бербок считает, что сейчас не время для дебатов по вопросу введения запрета на импорт нефти из России.

"Наше единство как Евросоюза до сих пор было нашей силой", - подчеркнула она.

Также глава дипломатического ведомства Герамании выразила понимание по отношению к некоторым государствам-членам ЕС, которые предвидят возможные проблемы в связи с включением нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против России.

Напомним, Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от русской нефти.

Также мы писали, что главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России.

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