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Не час для дебатів. Німеччина закликала країни ЄС бути єдиними у питанні нафтового ембарго

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу мають дотримуватися єдиної позиції щодо введення нафтового ембарго проти Росії.

Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає РБК-Україна з посиланням на Bild.

Бербок вважає, що зараз не час для дебатів щодо введення заборони на імпорт нафти з Росії.

"Наша єдність як Євросоюзу досі була нашою силою", - наголосила вона.

Також глава дипломатичного відомства Німеччини висловила розуміння щодо деяких держав-членів ЄС, які передбачають можливі проблеми у зв'язку з включенням нафтового ембарго до шостого пакету санкцій проти Росії.

Нагадаємо, Угорщина продовжила блокування запровадження нових санкцій проти РФ через небажання відмовлятися від російської нафти.

Також ми писали, що голови МЗС країн ЄС вкотре не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії.

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