Не час для дебатів. Німеччина закликала країни ЄС бути єдиними у питанні нафтового ембарго

Бербок вважає, що зараз не час для дебатів щодо введення заборони на імпорт нафти з Росії.

"Наша єдність як Євросоюзу досі була нашою силою", - наголосила вона.

Також глава дипломатичного відомства Німеччини висловила розуміння щодо деяких держав-членів ЄС, які передбачають можливі проблеми у зв'язку з включенням нафтового ембарго до шостого пакету санкцій проти Росії.