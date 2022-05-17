Не время для дебатов. Германия призвала страны ЕС быть едиными в вопросе нефтяного эмбарго

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Бербок считает, что сейчас не время для дебатов по вопросу введения запрета на импорт нефти из России.

"Наше единство как Евросоюза до сих пор было нашей силой", - подчеркнула она.

Также глава дипломатического ведомства Герамании выразила понимание по отношению к некоторым государствам-членам ЕС, которые предвидят возможные проблемы в связи с включением нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против России.