ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не время для дебатов. Германия призвала страны ЕС быть едиными в вопросе нефтяного эмбарго

Новина українською →
Вторник 17 мая 2022 19:37
Не время для дебатов. Германия призвала страны ЕС быть едиными в вопросе нефтяного эмбарго Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза должны придерживаться единой позиции по вопросу введения нефтяного эмбарго против России.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Бербок считает, что сейчас не время для дебатов по вопросу введения запрета на импорт нефти из России.

"Наше единство как Евросоюза до сих пор было нашей силой", - подчеркнула она.

Также глава дипломатического ведомства Герамании выразила понимание по отношению к некоторым государствам-членам ЕС, которые предвидят возможные проблемы в связи с включением нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против России.

Напомним, Венгрия продолжила блокировку введения новых санкций против РФ из-за нежелания отказываться от русской нефти.

Также мы писали, что главы МИД стран ЕС в очередной раз не смогли утвердить шестой пакет санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы