Во время богослужения в ЮАР погибли 13 человек

Фото: место инцидента (twitter.com/_ArriveAlive)

Еще 16 человек в результате инцидента получили повреждений

В Южно-Африканской Республике в городе Длангубо результате обрушения потолка церкви во время богослужения погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что еще 16 человек в результате происшествия получили повреждений. Представители местной власти сообщили, что к трагедии привели продолжительные сильные ливни.

"Потолок сооружения обвалился в результате сильных дождей. Сейчас мы имеем информацию о 13 погибших", - отметил Леннокс Мабасо, представитель местной администрации провинции Квазулу-Натал.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Канаде в горах национального заповедника Банф в западной провинции Альберта произошло схождение лавины, в результате чего погибли три альпиниста.

Кроме того, в нескольких районах Пакистана из-за проливных дождей погибли 39 человек, еще 135 получили ранения. От дождей пострадали провинции Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. По меньшей мере, 80 домов были повреждены.

Также в центре Братиславы столкнулись автобус и троллейбус, 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Ущерб от аварии оценивается в 50 тыс. евро.