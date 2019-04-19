ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під час богослужіння у ПАР загинули 13 осіб

Новини » Надзвичайні події    19.04.2019 - 15:29
Під час богослужіння у ПАР загинули 13 осіб
Фото: місце інциденту (twitter.com/_ArriveAlive)

Ще 16 осіб внаслідок інциденту зазнали ушкоджень

У Південно-Африканській Республіці у місті Длангубо внаслідок обвалення стелі церкви під час богослужіння загинули щонайменше 13 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що ще 16 осіб внаслідок події зазнали ушкоджень. Представники місцевої влади повідомили, що до трагедії призвели тривалі сильні  зливи.

"Стеля споруди обвалилася в результаті сильних дощів. Наразі ми маємо інформацію про 13 загиблих", - зазначив Леннокс Мабасо, представник місцевої адміністрації провінції Квазулу-Натал.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що у Канаді в горах національного заповідника Банф у західній провінції Альберта сталося сходження лавини, в результаті чого загинули три альпіністи. 

Крім того, в декількох районах Пакистана через проливні дощі загинули 39 осіб, ще 135 отримали поранення. Від  дощів постраждали провінції Белуджистан, Пенджаб і Хайбер-Пахтунхва. Щонайменше, 80 будинків були пошкоджені.

Також у центрі Братислави зіткнулися автобус і тролейбус, 12 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Збиток від аварії оцінюється в 50 тис. євро.

Число загиблих в Тріполі збільшилася до 205 У Туреччині в результаті ДТП постраждали 34 людини
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України происшествие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся