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В Канаде сошла лавина, есть погибшие

Новости » Происшествия    19.04.2019 - 05:25
В Канаде сошла лавина, есть погибшие
Иллюстративное фото (4sport.ua)

Лавина накрыла троих альпинистов из США и Европы

В Канаде в горах национального заповедника Банф на запад провинции Альберта произошло схождение лавины, что привело к жертвам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CTV.

По последним данным, в результате схода лавины погибли три альпиниста. Как отметила Парковая служба Канады, инцидент произошел в среду, однако известно о жертвах стало сейчас.

Альпинисты пытались подняться на восточный склон пика Хаус, который спортсмены считают одним из самых тяжелых подъемов на всей территории национального заповедника. Спасатели прекратили поиски тел погибших в связи с угрозой нового восхождения новых лавин в этом месте.

Сейчас имена погибших не раскрываются. Установлено, что погибшие были профессиональными альпинистами. Другой информации не поступало.

Напомним, в конце марта в Швейцарии под лавиной, которая сошла в Альпах на юго-западе страны, оказалась группа туристов из 4 человек оказалась под лавиной, которая сошла в швейцарских Альпах на высоте 2800 метров в районе Бовернье у границ с Францией и Италией.

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