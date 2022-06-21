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Во время боев в Украине погиб гражданин США, - WP

Фото: американский доброволец погиб в Украине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий в Украине 15 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным газеты, некролог, который был обнаружен, написан членами семьи 52-летнего американца. Госдеп подтвердил изданию эту информацию.

Таким образом, Забельски стал по меньшей мере вторым американцем, погибшим в Украине на войне.

Источник газеты в Госдепе сообщил, что ведомство поддерживает связь с семьей американца и оказывает "всю возможную консульскую помощь".

При этом дипломат не стал сообщать более подробную информацию "из уважения к семье в это трудное время".

Забельски мог быть ветераном Сухопутных войск США.

В конце апреля сообщалось о гибели в Украине американского гражданина Уилли Джозефа Кэнсела.

Напомним, так называемый суд "ДНР" "приговорил" трех иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины, к смертной казни. ООН считает, что так называемый "приговор" является военным преступлением.

Кроме того, на войне России против Украины погиб бывший британский военный. Он защищал Северодонецк.

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