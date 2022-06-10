Такие суды - военное преступление: ООН о намерениях боевиков казнить иностранных бойцов
В Организации Объединенных Наций считают, что "осуждение" к смертной казни трех иностранных бойцов, вынесенное так называемым "судом ДНР" является военным преступлением.
Об этом заявила пресс-секретарь ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
ООН обеспокоена "смертными приговорами" для граждан иностранных государств якобы за попытку захвата власти в так называемой "республике".
Организация отмечает, что "судебная власть" в "республиках" не придерживается основных гарантий справедливого судебного разбирательства, таких как публичное слушание, независимость и беспристрастность суда, а также право не быть вынужденным давать показания.
"Такие процессы против военнопленных являются военным преступлением. В случае применения смертной казни гарантии справедливого суда являются тем более важными", - подчеркнула Шамдасани.
Напомним, фейковый суд "ДНР" "приговорил" троих иностранных бойцов, воевавших на стороне Украины, к смертной казни.
Отметим, Украина и Британия готовят соответствующие шаги в связи с этим "приговором".