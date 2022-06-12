Бывший британский военный погиб в боях за Северодонецк

На войне России против Украины погиб бывший британский военнослужащий Джордан Гетли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой отца погибшего в Facebook .

Мужчина покинул армию Британии в марте и отправился защищать Украину. Военный погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов.

Джордан Гетли стал вторым британцем, погибшим на войне в Украине после смерти Скотта Сибли в апреле.