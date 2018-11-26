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Во время акции протеста "евробляхеров" произошла массовая драка

Новости » Происшествия    26.11.2018 - 19:24
Во время акции протеста "евробляхеров" произошла массовая драка

Активисты начали бросаться шинами, а фура пыталась переехать активистов, которые перекрыли водителю дорогу

На границе с Польшей возле пункта пропуска "Ягодин" во время акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах произошла массовая драка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Волынь.24.

Как сообщается, активисты начали бросаться шинами, а фура пыталась переехать активистов, которые перекрыли водителю дорогу. По информации СМИ, в течение получаса митингующие пропускали по три грузовика с обеих сторон границы. Один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди.

Во время акции протеста &quot;евробляхеров&quot; произошла массовая дракаФото: протесты владельцев автомобилей на еврономерах (volyn24.com)

"Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться", - говорится в сообщении.

 

 

Опубліковано Катериною Курбановою Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Отметим, на украино-словацкой границе в пункте пропуска "Малый Березный" вторые сутки продолжается протест владельцев автомобилей на еврономерах. В понедельник, 26 ноября митингующие подожгли шины.

Также напомним, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение "Об обеспечении возврата граждан Украины на территорию Украины", которое касается водителей, которые выехали за пределы Украины до вступления закона о легализации автомобилей с иностранной регистрацией в законную силу.

На словацкой границе владельцы "евроблях" подожгли шины Москаль распорядился обеспечить возвращение в Украину "евроблях", которые застряли в Евросоюзе
Новости Украины евробляхипротест
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