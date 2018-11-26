Москаль распорядился обеспечить возвращение в Украину "евроблях", которые застряли в Евросоюзе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о возвращении украинцев, которые выехали за пределы Украины на "евробляхах" до вступления в силу нового закона

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение "Об обеспечении возврата граждан Украины на территорию Украины", которое касается водителей, которые выехали за пределы Украины до вступления закона о легализации автомобилей с иностранной регистрацией в законную силу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Закарптської ОГА.

В частности, согласно документу, "территориальным органам Государственной пограничной службы, главному управлению Государственной фискальной службы в Закарпатской области обеспечить возможность возвращения граждан Украины, которые выехали за пределы Украины на транспортных средствах иностранной регистрации, до вступления в силу Закона Украины от 23 ноября 2018 года №2612-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Фото: распоряжение Геннадия Москаля (carpathia.gov.ru)

Напомним, после принятия законов о растаможке авто на еврономерах, при установлении факта нахождения на таможенной территории Украины авто личного пользования, ввезенного в таможенном режиме транзита или временного ввоза, с превышением срока транзита или временного ввоза более чем на 30 суток предусмотрен штраф в сумме 170 тысяч грн или конфискация авто.

Ранее РБК-Украина писало, что в связи с протестами "евробляхеров", на государственной границе остается усложненным движение на направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Грушев", "Смильница", "Доманово". Наиболее остро она касается границы с Польшей.