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Під час акції протесту "евробляхерів" сталася масова бійка

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 19:24
Під час акції протесту "евробляхерів" сталася масова бійка

Активісти почали кидатися шинами, а фура намагалася переїхати активістів, які перекрили водієві дорогу

На кордоні з Польщею біля пункту пропуску "Ягодин" під час акції протесту власників автомобілів на єврономерах сталася масова бійка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Волинь.24.

Як повідомляється, активісти почали кидатися шинами, а фура намагалася переїхати активістів, які перекрили водієві дорогу. За інформацією ЗМІ, протягом півгодини мітингувальники пропускали по три вантажівки з обох сторін кордону. Один з водіїв вантажного автомобіля вирішив проїхати без черги.

Під час акції протесту &quot;евробляхерів&quot; сталася масова бійкаФото: протести власників автомобілів на єврономерах (volyn24.com)

"Такі дії обурили мітингувальників. Вони почали кидати в автомобіль шини і битися", - йдеться в повідомленні.

 

 

Опубліковано Катериною Курбановою Понеділок, 26 листопад 2018 р.

Зазначимо, що на українсько-словацькому кордоні в пункті пропуску "Малий Березний" другу добу триває протест власників автомобілів на єврономерах. У понеділок, 26 листопада мітингувальники підпалили шини.

Також нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження "Про забезпечення повернення громадян України на територію України", яке стосується водіїв, які виїхали за межі України до вступу закону про легалізацію автомобілів з іноземною реєстрацією в законну силу.

На словацькому кордоні власники "євроблях" запалили шини Москаль розпорядився забезпечити повернення в Україну "євроблях", що застрягли в Євросоюзі
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