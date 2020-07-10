У временного президента Боливии обнаружили коронавирус

У исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес выявили коронавирус. Она прошла тест на COVID-19 и он показал положительный результат.

Об этом Аньес сообщила в Twitter.

По ее словам, за последнюю неделю у многих членов правительства был выявлен коронавирус.

"Я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат. Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо", - сказала Аньес.

Она подчеркнула, что продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

Отметим, что COVID-19 был подтвержден у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома.

На сегодняшний день в Боливии коронавирусом заразились более 42 тыс. человек, умерли свыше 1,5 тыс.

Как известно, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющей обязанности президента после того, как президент Эво Моралес объявил, что уходит в отставку на фоне протестов.

Напомним, президент Бразилии Жаир Болсонару, известный своей критикой карантина и ограничений, связанных с пандемией, заразился коронавирусом.

Ранее подруга Дональда Трампа-младшего, которая является советницей президента США Кирмберли Гилфойл заразилась коронавирусом.