Советница Трампа заразилась коронавирусом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Гилфойл отвечает за сбор средств на предвыборную кампанию Трампа

Советница президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Кирмберли Гилфойл заразилась коронавирусом. Она отвечает за сбор средств на предвыборную кампанию американского лидера.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на руководителя аппарата финансового комитета предвыборного штаба Трампа Сердхио Гора.

"После сдачи положительного теста Кимберли была немедленно изолирована, чтобы избежать любого риска. Она чувствует себя хорошо и пройдет еще одно исследование (на коронавирус, - ред.) для того, чтобы подтвердить диагноз, так как у нее нет симптомов", - отметил руководитель аппарата.

Кроме того, Гилфойл является подругой старшего сына президента Дональда Трампа-младшего.

Напомним, в конце июня Трамп попросил американских чиновников замедлить тестирование на коронавирус и назвал это "мечом с двойным лезвием", который привел к раскрытию большего числа случаев COVID-19.

Как писало РБК-Украина, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обходит в предвыборном рейтинге действующего президента: разрыв между ними составляет 14%.

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Автор: Юлия Струк