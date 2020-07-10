У тимчасового президента Болівії виявили коронавірус

У виконувачки обов'язків президента Болівії Жанін Аньєс виявили коронавірус. Вона пройшла тест на COVID-19 і він показав позитивний результат.

Про це Аньєс повідомила в Twitter.

За її словами, за останній тиждень у багатьох членів уряду був виявлений коронавірус.

"Я здала аналіз, і він теж дав позитивний результат. Я буду перебувати на карантині два тижні доти, доки мені не зроблять ще один аналіз для перевірки стану. Я відчуваю себе добре", - сказала Аньєс.

Вона наголосила, що продовжить виконувати обов'язки глави держави у віддаленому режимі.

Зазначимо, що COVID-19 був підтверджений у міністра охорони здоров'я Болівії Ейди Рокі, міністра при президентові Єрко Нуньєс і міністра гірничорудної і металургійної промисловості Хорхе Оропеси. Нуньєс госпіталізований, інші лікуються вдома.

На сьогоднішній день в Болівії коронавірусом заразилися понад 42 тис. осіб, померло понад 1,5 тис.

Як відомо, другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконувачкою обов'язків президента після того, як президент Ево Моралес оголосив, що йде у відставку на тлі протестів.

Нагадаємо, президент Бразилії Жаир Болсонару, відомий своєю критикою карантину та обмежень, пов'язаних з пандемією, заразився коронавірусом.

Раніше подруга Дональда Трампа-молодшого, яка є радником президента США Кирмберли Гілфойл заразилася коронавірусом.