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На временно оккупированных территориях большая проблема с дефицитом лекарств, - Ляшко

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На временно оккупированных территориях Украины наблюдаются большие проблемы с доступом к лекарствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Ни одного гуманитарного коридора с нашей стороны, чтобы мы могли завезти лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, не было", - заявил Ляшко.

По его словам, были разговоры с главными местными врачами, в ходе которых выяснилось, что в медучреждениях нехватка даже физрастворов. Пока еще есть только препараты, которые завезли ранее с большим запасом. Речь идет о лекарствах для онкобольных и диализных больных.

Он добавил, что рисковать людьми для доставки лекарств Минздрав не может. Кроме того, волонтеры также не соглашаются помогать, поскольку были случаи, когда, например, в Херсонской области оккупанты обстреливали волонтеров. Были даже летальные исходы.

Ляшко также отметил, что для решения вопроса с лекарствами Минздрав активно ведет переговоры с Красным Крестом, "Врачами без границ" и ВОЗ.

Министр здравоохранения рассказал о коллегиальной взаимопомощи между врачами на оккупированных территориях. По его словам, если есть возможность доставить лекарства в одно медучреждение, то через медиков они передаются для больных в другие учреждения.

Напомним, ВОЗ поддержала резолюцию, закладывающую механизм дальнейшей изоляции России.

Мы также писали о том, что Минздрав получил 120 тонн лекарств в качестве гуманитарной помощи.

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Министерство здравоохранения УкраиныВиктор Ляшко