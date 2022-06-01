На временно оккупированных территориях большая проблема с дефицитом лекарств, - Ляшко

"Ни одного гуманитарного коридора с нашей стороны, чтобы мы могли завезти лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, не было", - заявил Ляшко.

По его словам, были разговоры с главными местными врачами, в ходе которых выяснилось, что в медучреждениях нехватка даже физрастворов. Пока еще есть только препараты, которые завезли ранее с большим запасом. Речь идет о лекарствах для онкобольных и диализных больных.

Он добавил, что рисковать людьми для доставки лекарств Минздрав не может. Кроме того, волонтеры также не соглашаются помогать, поскольку были случаи, когда, например, в Херсонской области оккупанты обстреливали волонтеров. Были даже летальные исходы.

Ляшко также отметил, что для решения вопроса с лекарствами Минздрав активно ведет переговоры с Красным Крестом, "Врачами без границ" и ВОЗ.

Министр здравоохранения рассказал о коллегиальной взаимопомощи между врачами на оккупированных территориях. По его словам, если есть возможность доставить лекарства в одно медучреждение, то через медиков они передаются для больных в другие учреждения.