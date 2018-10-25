В ОБСЄ заявили, що не побачили прямих доказів російського втручання на Донбасі

Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Хуг заявив, що бачили солдат у формі з розпізнавальними знаками РФ, але "таку форму можна купити"

Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України. Про це сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, Хуг в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy розповів, що на одній із ділянок прикордонної території ОБСЄ вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.

"Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання, - ред.). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України по брудних дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону", - сказав представник ОБСЄ.

Хуг додав, що місія бачила особливі види зброї, які в деталях описали у звітах, включно із військовим електронним озброєнням.

"Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - заявляє Хуг.

Він зазначив, що місія також бачила людей з розпізнавальними знаками армії Росії на формі, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".

"Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших, і також Росії", - резюмував Хуг.

Нагадаємо, раніше Хуг зазначав в одному із інтерв'ю, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували докази вторгнення Росії на територію України.