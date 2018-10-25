ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В ОБСЄ заявили, що не побачили прямих доказів російського втручання на Донбасі

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 20:19
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Хуг заявив, що бачили солдат у формі з розпізнавальними знаками РФ, але "таку форму можна купити"

 

Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України. Про це сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Зокрема, Хуг в інтерв'ю американському виданню Foreign Policy розповів, що на одній із ділянок прикордонної території ОБСЄ вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.

"Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання, - ред.). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в'їжджають до України по брудних дорогах посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону", - сказав представник ОБСЄ.

Хуг додав, що місія бачила особливі види зброї, які в деталях описали у звітах, включно із військовим електронним озброєнням.

"Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні", - заявляє Хуг.

Він зазначив, що місія також бачила людей з розпізнавальними знаками армії Росії на формі, але, за його словами, "таку форму можна купити будь-де".

"Ми бачили також розпізнавальні знаки Німеччини, Іспанії та інших, і також Росії", - резюмував Хуг.

Нагадаємо, раніше Хуг зазначав в одному із інтерв'ю, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували докази вторгнення Росії на територію України

На Донбасі за день поранено одного українського військового, - ООС В ОБСЄ зафіксували ракетний комплекс "Оса" на окупованій території
Новини України ОБСЄДонбасАлександр Хуг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся