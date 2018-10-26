Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 47 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Контрольні пункти на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі 25 жовтня перетнули 47,3 тисяч осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 47,3 тисячі осіб та 5,8 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 11290 осіб та 1335 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 10900 осіб та 1925 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9370 осіб та 1695 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4025 осіб та 870 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11675 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/60; "Мар’їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 0/60; "Гнутове" - 20/20.

Нагадаємо, за добу на Донбасі було поранено одного українського військового.

Зазначимо, Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на сході України.