На Донбасі поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Розвідка повідомила про ліквідацію одного та поранення п'ятьох бойовиків

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Світлодарськ ворог обстрілював з озброєння БМП і мінометів 120-го калібру, крім того застосували міномети калібру 82 мм.

"Чотири рази потрапляли під ворожий вогонь позиції Об'єднаних сил у районі Авдіївки. З початку доби ворог використовував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю, а під кінець – додав ще й міномети калібру 82 мм", - розповіли у штабі.

Окупанти також обстрілювали опорні пункти ЗСУ на маріупольському напрямку - неподалік Павлополя і Широкиного.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.

Від початку поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

Нагадаємо, Моніторингова місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Сході України.