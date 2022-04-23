Во временно оккупированной Боровой оккупанты составляют "черные списки" нелояльных

Сообщается, что оккупанты пытаются контролировать перемещение местных, проверяют документы и "наведываются с проверками до дворов". В Боровой сформировали "власть" из российского полковника и команды коллаборантов.

К тому же оккупанты составляют свои "черные списки" нелояльных людей к оккупационной власти.

"Массовые проверки оккупанты осуществили в одном из сел Заосколья. В домовладениях проводили обыски, некоторых заставляли раздеваться и проверяли на теле наличие следов пользования оружием и националистических татуировок, расспрашивали об отсутствующих родственниках и соседях", - говорится в сообщении.

Также в Боровой оккупанты похитили "Москвич", в Песках-Радьковских ограбили магазин и частный дом. В сельсовете сообщают, что в общине нет связи, электричества, есть проблемы с газом и водой.